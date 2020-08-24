Загоревшуюся в Туме свалку потушили

Свалка загорелась 20 августа, а 23 августа смог от нее накрыл поселок.

Загоревшуюся в Туме свалку потушили. Об этом РЗН. инфо в понедельник, 24 августа, сообщил РЗН. инфо региональный мусорный оператор «Эко-Пронск».

Организация уточнила, что не является владельцем полигона под Тумой, но выделила спецтехнику.

«Дело в том, что в одиночку с тушением такого пожара не справится. Региональный оператор является, по сути, единственной в области отраслевой структурой, обладающей уникальными компетенциями в сфере устранения последствий такого рода ЧС», — уточнили в пресс-службе.

Очаги возгорания локализовали, но, как пояснили в «Эко-Пронске», работы на свалке продолжаются.

«Есть надежда, что к вечеру понедельника, 24 августа, будет сделано 80% всех необходимых работ», — добавили в «Эко-Пронске».

Напомним, свалка загорелась в четверг, 20 августа.

В воскресенье Туму накрыло ядовитым смогом. Местные жители в соцсетях писали, что не могли утром 23 августа выйти на улицу из-за резкого запаха. Через несколько часов администрация Клепиковского района отчиталась, что задымленность исчезла. Власти заявили, что возгорание тушили круглосуточно.

Чиновники пообещали, что встретятся с жителями Тумы свалке во вторник, 25 августа.