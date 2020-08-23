Видео: рязанский поселок накрыло ядовитым смогом от горящей свалки

Свалка на окраине поселка загорелась в четверг.

В воскресенье, 23 августа, поселок Тума в Клепиковском районе накрыло ядовитым смогом от горящей свалки. Видео в соцсети опубликовал местный житель.

«Вот так горит свалка. Сегодня ветер подул на Туму, и Тума вся в дыму, дышать невозможно, ничего не видно. Что происходит? Никто не дает ответа. Говорят, все под контролем… Под каким контролем?» — возмущается мужчина.

Напомним, свалка на окраине поселка загорелась в четверг, 20 августа. На следующий день администрация Клепиковского района в ответ на вопросы тумчан уточнила, что «принимаются все меры по ликвидации возгорания».

В официальной группе Клепиковского района утром в воскресенье жители поселка пожаловались, что не могут выйти на улицу из-за едкого запаха. На момент публикации новости комментария администрации района нет.

В МЧС прокомментировали ситуацию.

Видео Михаила Корнева