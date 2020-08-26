Жители Тумы обсудили с чиновниками ликвидацию тлеющей свалки

Местные жители показали место, где был пожар, и рассказали, как обстоят дела с вывозом мусора.

Во вторник, 25 августа, Жители Тумы обсудили с чиновниками ликвидацию тлеющей свалки, сообщили в группе Клепиковского муниципального района.

На встречу приехал первый заместитель главы администрации района Руслан Бикмаев и замглавы администрации по градостроительной деятельности и муниципальной собственности Денис Ефанов.

Местные жители показали место, где был пожар, и рассказали, как обстоят дела с вывозом мусора.

В итоге тумчане решили собрать подписи и в обращении указать все необходимые сведения для дальнейшего рассмотрения вопроса в уполномоченных органах. Замглавы местной администрации пообещал помочь активистам в решении проблемы.

Напомним, свалка загорелась в четверг, 20 августа.

В воскресенье Туму накрыло ядовитым смогом. Местные жители в соцсетях писали, что не могли утром 23 августа выйти на улицу из-за резкого запаха. Через несколько часов администрация Клепиковского района отчиталась, что задымленность исчезла. Власти заявили, что возгорание тушили круглосуточно.

Загоревшуюся свалку потушили в понедельник, 24 августа.