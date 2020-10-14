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Рязань вновь накрыло «навозное» зловоние
Накануне Роспотребнадзор назвал виновника «навозного» запаха в Рязани.

Утром в среду, 14 октября, Рязань вновь накрыло «навозное» зловоние. На резкий запах фекалий в соцсетях жалуются жители центра города, Кального, Соколовки и Шлакового.

Накануне Роспотребнадзор назвал виновника «навозного» запаха в Рязани.

Напомним, с 6 октября рязанцы регулярно жалуются на вонь. В первый день запах добрался даже до Солотчи. 7 октября зловоние в областном центре началась с самого утра. Редакция собирала комментарии горожан в соцсетях и пыталась выяснить источник запаха.

После жалоб рязанцев на воздух в городе нашли мертвых птиц.

В мэрии заявили, что лаборатория провела отбор проб воздуха во всех районах. В минприроды также рассказали о результатах проверок.