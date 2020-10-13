Роспотребнадзор назвал виновника «навозного» запаха в Рязани

Управление начало получать жалобы на запах с 6 октября.

Роспотребнадзор назвал виновника «навозного» запаха в Рязани. Версию надзорного органа озвучила замначальника главы ведомства Ирина Котова. По ее словам, источником загрязнения является нефтеперерабатывающая компания.

Управление начало получать жалобы на запах с 6 октября. С тех пор лаборатории Роспотребнадзора зафиксировали максимально превышение сероводорода в воздухе в 15 раз.

«Сероводород оказывает негативное воздействие на здоровье населения. Жалобы идут по всему городу от Песочни до Канищева. Поэтому мы сделали вывод, что это массовый источник загрязняющих веществ», — отметила Котова.

Роспотребнадзор уже начал дистанционную проверку РНПК, которая уже зафиксировала нарушение. По итогам на предприятие заведут административное дело.

Ранее нефтезавод вновь открестился от «навозного» запаха в Рязани.