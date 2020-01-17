Арбитражный суд ЦО отклонил жалобу на отказ в аресте счетов завода, отравившего Кердь

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Фото: Издательство «Пресса»
Арбитражный суд Центрального округа отклонил жалобу рязанского миприроды на отказ в аресте счетов завода, отравившего Кердь. Об этом говорится на сайте суда.
Ранее ведомство
Минприроды дважды получило отказ на принятие обеспечительных мер в 20 арбитражном суде Тулы. Вышестоящий суд также не поддержало ведомство.
Ранее минприроды
Напомним, в июле 2018 года в реке Кердь Пронского района массово
Позже в минприроды
Протяженность загрязненного участка составила 16 километров. Минприродопользования региона
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