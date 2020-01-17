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16:38, 17 января 2020 68
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Арбитражный суд ЦО отклонил жалобу на отказ в аресте счетов завода, отравившего Кердь

Арбитражный суд ЦО отклонил жалобу на отказ в аресте счетов завода, отравившего Кердь

Фото: Издательство «Пресса»

Арбитражный суд Центрального округа отклонил жалобу рязанского миприроды на отказ в аресте счетов завода, отравившего Кердь. Об этом говорится на сайте суда.

Ранее ведомство требовало арестовать счета и другое имущество ООО «Биофармкомбинат», считая, что предприятие не сможет выплатить штраф в 3,8 млрд рублей, так как прибыль и уставной капитал (100 000 рублей) ООО «Биофармкомбинат» ниже требуемой суммы.

Минприроды дважды получило отказ на принятие обеспечительных мер в 20 арбитражном суде Тулы. Вышестоящий суд также не поддержало ведомство.

Ранее минприроды выиграло суд у ООО «Биофармкомбинат», который загрязнял реку в Михайловском районе. Предприятие обжаловало штраф в 3,8 млрд рублей.

Напомним, в июле 2018 года в реке Кердь Пронского района массово погибла рыба. В августе ситуация повторилась. В соцсетях разместили видео и пожаловались на сбросы в воду химических отходов.

Позже в минприроды назвали причину гибели рыбы. Оказалось, что ООО «Биофармкомбинат», расположенное в Михайловском районе, сбрасывало в реку химические вещества.

Протяженность загрязненного участка составила 16 километров. Минприродопользования региона обратилось в суд, чтобы закрыть предприятие «Биофармкомбинат». Проверка показала, что в реке в 200 раз превышено предельно допустимое значение биологического потребления кислорода, на стоках предприятия — в 13 раз.


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