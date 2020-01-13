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9:26, 13 января 2020 314
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Снегопад и серьезные аварии. Итоги выходных, 11 и 12 января

Снегопад и серьезные аварии. Итоги выходных, 11 и 12 января

Завершились первые выходные после праздников. Вспомним, что произошло в минувший уикенд.

Начнем с события, которое произошло еще в пятницу, 10 января. В Рыбновском районе на 167 километре трассы М5 «Урал» столкнулись Kia Rio, Hyundai Solaris и Mazda 3. В аварии пострадали пять человек, в том числе подросток.

В субботу стало известно, что в больницу попали 39-летний водитель Kia, а также 33-летняя жительница Подмосковья, которая была за рулем Hyundai, и три ее пассажира в возрасте 40, 37 и 13 лет.

Около 2:30 в воскресенье, 12 января, на трассе М-5 Москва — Астрахань Hyundai Solaris выехал на «встречку» и врезался в восьмиместную Lada Largus. В ДТП погибли трое и пострадали восемь человек. После появились фотографии смертельной аварии, список погибших и видео трагедии. Врачи рассказали о состоянии пострадавших, среди которых оказалась 16-летняя школьница. Позже в региональном УМВД назвали виновника аварии.

О других ДТП. У «Круиза» произошло серьезное ДТП. К счастью, оно обошлось без пострадавших.

Под Рязанью во время снегопада Duster улетел в кювет. В аварии также никто не пострадал.

Было еще одно серьезное происшествие. В Рязанской области поезд сбил 12-летнего мальчика. Он выжил.

В Рязанской области охотника-пенсионера избили и таскали на тросе за машиной по лесу. Пострадавший рассказал об этом в ролике, который опубликовали на YouTube. В Дягилеве нашли отрезанную голову собаки.

В субботу, 11 января, область накрыл снегопад. Мэрия Рязани отчиталась об уборке города во время пурги. За сутки с рязанских улиц вывезли около двух тысяч кубометров снега В субботу разгорелся транспортный скандал. Рязанцы пожаловались на двойное списание денег за проезд в маршрутке №85. Позже в мэрии рассказали, как действовать в этом случае и вернуть деньги.

Десять машин пробили колеса в большой яме под Рязанью. Это произошло на трассе «М-5» в Спасском районе. Председатель облдумы Аркадий Фомин выступил за освобождение из тюрьмы экс-мэра Рязани Валерия Рюмина. Напомним, в 2013 году Рюмина приговорили к семи с половиной годам колонии строгого режима со штрафом в 30 тысяч рублей. Его признали виновным в вымогательстве крупной суммы у Фомина.


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1 неделя назад
Список мест и мероприятий, которые стоит посетить в Рязани в новогодние праздники

Список мест и мероприятий, которые стоит посетить в Рязани в новогодние праздники

Новогодняя ночь позади, миновало и 1 января. Но что делать дальше?

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