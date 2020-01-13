Снегопад и серьезные аварии. Итоги выходных, 11 и 12 января

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Завершились первые выходные после праздников. Вспомним, что произошло в минувший уикенд.
Начнем с события, которое произошло еще в пятницу, 10 января. В Рыбновском районе на 167 километре трассы М5 «Урал»
В субботу стало известно, что в больницу
Около 2:30 в воскресенье, 12 января, на трассе М-5 Москва — Астрахань Hyundai Solaris выехал на «встречку» и врезался в восьмиместную Lada Largus. В ДТП
О других ДТП. У «Круиза» произошло
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В субботу, 11 января, область накрыл снегопад. Мэрия Рязани отчиталась об
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Новогодняя ночь позади, миновало и 1 января. Но что делать дальше?