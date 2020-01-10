Под Рязанью часть автомобиля «снесло» в массовом ДТП

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Вечером в пятницу, 10 января, Рыбновском районе произошло ДТП. Фото с места аварии опубликовано «ВКонтакте».
Как рассказал РЗН. инфо очевидец, столкнулись Kia Rio, Hyundai Solaris и Mazda. Он добавил, что жертв нет, есть пострадавшие.
Подробности о произошедшем уточняются.
По информации сервиса «Яндекс. Пробки», на месте аварии образовался затор в обе стороны.
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