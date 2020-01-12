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Врачи рассказали о состоянии пострадавших в смертельной аварии в Шацком районе,
Медик отметил, что пятеро из восьми пострадавших находятся в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести.
Сообщается, что двоим пациентам уже сделали операции. У одного разрыв кишечника, у второго — забрюшинная гематома. У троих тяжелые черепно-мозговые травмы.
Напомним, авария случилась около 2:30 в воскресенье, 12 января на трассе М-5 Москва — Астрахань. В ДТП
Фото РИА ФАН
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