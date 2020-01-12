Среди пострадавших в смертельной аварии в Шацком районе оказался подросток

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Среди пострадавших в смертельной аварии в Шацком районе оказался один 16-летний подросток, об этом сообщила главврач Шацкой больницы Марина Колчева,
«Всю ночь оказывали необходимую медицинскую помощь. Сейчас у нас семь потерпевших. Пятеро в очень тяжелом состоянии. Среди них 16-летняя девочка», — отметила главврач.
На месте ДТП работает полиция. Оперативники отмечают, что одна из версий аварии — плохие погодные условия и снегопад.
Напомним, авария случилась около 2:30 в воскресенье, 12 января на трассе М-5 Москва — Астрахань. В ДТП
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