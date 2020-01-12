Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:18, 12 января 2020 332
 0    0

Среди пострадавших в смертельной аварии в Шацком районе оказался подросток

Среди пострадавших в смертельной аварии в Шацком районе оказался подросток

Среди пострадавших в смертельной аварии в Шацком районе оказался один 16-летний подросток, об этом сообщила главврач Шацкой больницы Марина Колчева, пишет ИД «Пресса».

«Всю ночь оказывали необходимую медицинскую помощь. Сейчас у нас семь потерпевших. Пятеро в очень тяжелом состоянии. Среди них 16-летняя девочка», — отметила главврач.

На месте ДТП работает полиция. Оперативники отмечают, что одна из версий аварии — плохие погодные условия и снегопад.

Напомним, авария случилась около 2:30 в воскресенье, 12 января на трассе М-5 Москва — Астрахань. В ДТП погибли трое и пострадали восемь человек. После появились фотографии смертельной аварии, список погибших и видео трагедии. Позже врачи рассказали о состоянии пострадавших.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Список мест и мероприятий, которые стоит посетить в Рязани в новогодние праздники

Список мест и мероприятий, которые стоит посетить в Рязани в новогодние праздники

Новогодняя ночь позади, миновало и 1 января. Но что делать дальше?

Популярное
Комментируемое
Новое
14:20, 8 января 2020 3 692
Под Рязанью произошла массовая авария, погибли люди
9:42, 4 января 2020 3 161
Росстандарт назвал рязанские заправки с некачественным топливом 2
9:23, 6 января 2020 1 822
Синоптики рассказали о погоде в Рязани на текущую неделю
22:09, 1 января 2020 2 999
Опубликована афиша «Новогодней столицы» с 1 по 7 января
13:18, 30 декабря 2019 2 707
РЗН. инфо публикует режим работы рязанских ТРЦ и супермаркетов 31 декабря и 1 января 2
Все новости
Голосования

Время работать! Как вы справляетесь с постпраздничным синдромом?

Окончание опроса: 27.01.2020
Архив голосований
Форум