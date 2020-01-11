В полиции рассказали подробности массовой аварии под Рязанью

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В пресс-службе рязанского УМВД рассказали подробности массовой аварии под Рязанью. В ней
В пятницу, 10 января, примерно в 19:25, в Рыбновском районе на 167 километре трассы М5 «Урал»
В больницу попали водитель Kia, а также водитель и три пассажира Hyundai в возрасте 40, 37 и 13 лет.
Фото с места аварии можно посмотреть
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