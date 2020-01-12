Опубликован список погибших в аварии в Шацком районе

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По информации портала, в аварии погибли Карпенко С., 1971 года рождения, Новиков И., 1982 года рождения, Идельбаев В., 1974 года рождения.
Напомним, авария случилась около 2:30 в воскресенье, 12 января на трассе М-5 Москва — Астрахань. В ДТП
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