В Шацком районе микроавтобус столкнулся с легковушкой, погибли три человека

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В Шацком районе микроавтобус столкнулся с легковушкой. В результате аварии погибли три человека, передает
Известно, что в ДТП произошло в воскресенье, 12 января. На трассе М-5 Москва — Астрахань столкнулись Lada Largus и Hyundai Solaris. В Lada погибли два человека, в Hyundai — один. Пострадавших отправили в Шацкую и Сасовскую районные больницы. Восемь раненых находятся в тяжелом состоянии в реанимации.
Отмечается, что среди пострадавших один граждан Киргизии, один человек без документов, все остальные — россияне.
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