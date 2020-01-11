В массовой аварии под Рязанью пострадали пятеро

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Фото: © RZN.info / Антон Насонов
В массовой аварии в Рыбновском районе пострадали пятеро, в том числе ребенок. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
У пострадавших — травмы разной степени тяжести.
ДТП
Ранее очевидец рассказал, что в аварию
© RZN.info
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На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.