Рязанскую поликлинику №14 присоединили к ОКБ

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Рязанскую поликлинику №14 и Михайловскую межрайонную больницу присоединили к ОКБ. Соответсвующее распоряжение регионального правительства опубликовали в газете «Рязанские ведомости» в четверг, 9 января.
Напомним, ремонт поликлиники №14
Глава региона отметил, что сроки ремонта нужно сократить, не дожидаясь проектной документации, косметических ремонтных работ. На это время губернатор порекомендовал рассмотреть вопрос временного присоединения поликлиники к ОКБ.
О ремонте здания медучреждения
На эти средства
Ранее заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова
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