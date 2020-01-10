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11:03, 10 января 2020 297
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Рязанскую поликлинику №14 присоединили к ОКБ

Рязанскую поликлинику №14 присоединили к ОКБ

Рязанскую поликлинику №14 и Михайловскую межрайонную больницу присоединили к ОКБ. Соответсвующее распоряжение регионального правительства опубликовали в газете «Рязанские ведомости» в четверг, 9 января.

Напомним, ремонт поликлиники №14 начался в сентябре 2019 года. По поручению губернатора Николай Любимова здание должны полностью отремонтировать в 2021 году вместо запланированного 2022 года.

Глава региона отметил, что сроки ремонта нужно сократить, не дожидаясь проектной документации, косметических ремонтных работ. На это время губернатор порекомендовал рассмотреть вопрос временного присоединения поликлиники к ОКБ.

О ремонте здания медучреждения стало известно в начале этого года. На ремонт поликлиники выделят десять миллионов рублей.

На эти средства отделают внутренние помещения, а до 2022 года заменят окна, реконструируют фасад и кровлю.

Ранее заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что здания, подобные рязанской поликлинике №14, нет смысла модернизировать.


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