В Рязани отремонтируют поликлинику, построенную в 19 веке. Фото

В Рязани отремонтируют поликлинику №14, которая является памятником архитектуры 19 века. Об этом RZN.info рассказали в региональном минздраве.
В ведомстве отметили, что за период с 2015 по 2017 год за четыре миллиона провели частичный ремонт кровли с заменой балок и укреплением конструкций. Кроме того, отремонтировали кабинеты хирургии, колоноскопии, фиброгастроскопии, ренгенкабинет и прививочную.
Также выполнили капремонт лаборатории, дневного стационара, коридора на втором этаже, центральной лестницы, санузлов на первом и втором этажах, в том числе инженерных коммуникаций.
«В 2017 году выполнили обустройство помещений и ремонт входной группы на общую сумму 200 тысяч рублей. Только что завершен ремонт холла на втором этаже (2018-2019 год). На 2019 год также запланировано проведение ремонтных работ, с этой целью будут выделены бюджетные средства», — подытожили в минздраве.
Корреспондент RZN.info посетил медучреждение, сфотографировав его нынешнее состояние.