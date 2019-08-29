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20:06, 29 августа 2019 178
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Любимов поручил ускорить ремонт поликлиники №14

Любимов поручил ускорить ремонт поликлиники №14

В четверг, 29 августа, во время рабочей поездки губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил ускорить ремонт поликлиники №14. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Глава региона потребовал с министра здравоохранения области Андрея Прилуцкого доложить о конкретных сроках полной реконструкции поликлиники.

По словам Прилуцкого, в текущем году из бюджета выделили около десяти миллионов рублей. На эти средства отремонтируют внутренние помещения, а до 2022 года заменят окна, реконструируют фасад и кровлю. При этом нужно провести историко-культурную экспертизу и согласовать с инспекцией культурного наследия. Полностью завершить реконструкцию медучреждения планируется в течение четырех лет.

Любимов поручил максимально ускорить работы и полностью обновить поликлинику не позднее конца 2021 года. По словам губернатора, для этого выделят еще 60 миллионов из областного бюджета.

Ранее заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что здания, подобные рязанской поликлинике №14, нет смысла модернизировать.


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