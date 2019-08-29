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В четверг, 29 августа, во время рабочей поездки губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил ускорить ремонт поликлиники №14. Об этом сообщил
Глава региона потребовал с министра здравоохранения области Андрея Прилуцкого доложить о конкретных сроках полной реконструкции поликлиники.
По словам Прилуцкого, в текущем году из бюджета выделили около десяти миллионов рублей. На эти средства отремонтируют внутренние помещения, а до 2022 года заменят окна, реконструируют фасад и кровлю. При этом нужно провести историко-культурную экспертизу и согласовать с инспекцией культурного наследия. Полностью завершить реконструкцию медучреждения планируется в течение четырех лет.
Любимов поручил максимально ускорить работы и полностью обновить поликлинику не позднее конца 2021 года. По словам губернатора, для этого выделят еще 60 миллионов из областного бюджета.
Ранее заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова
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