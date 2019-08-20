RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Здания, подобные рязанской поликлинике №14, нет смысла модернизировать. Об этом в эфире телеканала «РЕН ТВ» заявила заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова
«Сейчас в первичном звене, поликлиники, действительно имеют старые даты постройки, и их модернизация в принципе не имеет смысла. Скорее там должны быть созданы новые учреждения, новые типовые проекты», — считает Голикова.
В сюжете телеканала говорится, что в России около двух с половиной тысяч медучреждений, подобных поликлинике №14.
Напомним, в мае стало известно, что на ремонт рязанской поликлиники №14 выделят
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В михайловском поселке отреставрировали памятник воинам Великой Отечественной
Итоги масштабного бизнес-мероприятия подвел руководитель Рязанского Центра поддержки экспорта Анатолий Маркин.