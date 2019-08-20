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23:03, 20 августа 2019 266
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Здания, подобные рязанской поликлинике №14, нет смысла модернизировать — Голикова

Здания, подобные рязанской поликлинике №14, нет смысла модернизировать — Голикова

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Здания, подобные рязанской поликлинике №14, нет смысла модернизировать. Об этом в эфире телеканала «РЕН ТВ» заявила заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова

«Сейчас в первичном звене, поликлиники, действительно имеют старые даты постройки, и их модернизация в принципе не имеет смысла. Скорее там должны быть созданы новые учреждения, новые типовые проекты», — считает Голикова.

В сюжете телеканала говорится, что в России около двух с половиной тысяч медучреждений, подобных поликлинике №14.

Напомним, в мае стало известно, что на ремонт рязанской поликлиники №14 выделят десять миллионов рублей. Здание учреждения находится в неудовлетворительном состоянии и является объектом культурного наследия.


© RZN.info

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