Поликлинику №14 начнут ремонтировать на следующей неделе

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На следующей неделе начнется ремонт первого этажа здания поликлиники №14. Об этом во вторник, на
Он добавил, что параллельно начнется разработка проектно-сметной документации по второму этажу.
По поручению губернатора Николай Любимова здание должны полностью отремонтировать в 2021 году вместо
Глава региона отметил, что сроки ремонта нужно сократить, не дожидаясь проектной документации, косметических ремонтных работ. На это время губернатор порекомендовал рассмотреть вопрос временного присоединения поликлиники к ОКБ.
О ремонте здания медучреждения
На эти средства
Ранее заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова
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