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22:44, 3 сентября 2019 150
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Поликлинику №14 начнут ремонтировать на следующей неделе

Поликлинику №14 начнут ремонтировать на следующей неделе

На следующей неделе начнется ремонт первого этажа здания поликлиники №14. Об этом во вторник, на заседании правительства региона заявил министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий.

Он добавил, что параллельно начнется разработка проектно-сметной документации по второму этажу.

По поручению губернатора Николай Любимова здание должны полностью отремонтировать в 2021 году вместо запланированного 2022 года.

Глава региона отметил, что сроки ремонта нужно сократить, не дожидаясь проектной документации, косметических ремонтных работ. На это время губернатор порекомендовал рассмотреть вопрос временного присоединения поликлиники к ОКБ.

О ремонте здания медучреждения стало известно в начале этого года. На ремонт поликлиники выделят десять миллионов рублей.

На эти средства отделают внутренние помещения, а до 2022 года заменят окна, реконструируют фасад и кровлю.

Ранее заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что здания, подобные рязанской поликлинике №14, нет смысла модернизировать.


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