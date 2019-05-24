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На ремонт рязанской поликлиники №14 выделят десять миллионов рублей. Об этом сообщил региональный минздрав в своей
Деньги направят из областного бюджета. Здание учреждения находится в неудовлетворительном состоянии и является объектом культурного наследия.
В настоящее время разрабатывается сметная документация. Планируется отремонтировать крышу здания, помещения первого этажа с зоной регистратуры поликлиники. Завершение работ ожидается к концу 2019 года. На 2020 год запланированы фасадные работы.
Первоначальное предложение о строительстве нового здания поликлиники на территории бывшего училища связи не поддержали экспертами, поэтому принято решение отремонтировать существующий объект.
Ранее появилась информация о том, что в поликлинике
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