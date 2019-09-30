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Рязанский завод обжаловал штраф в четыре миллиарда за отравление реки Кердь. Об этом говорится на сайте Арбитражного суда.
Ранее минприроды
Губернатор
Напомним, в июле 2018 года в реке Кердь Пронского района массово
Позже в минприроды
Протяженность загрязненного участка составила 16 километров. Минприродопользования региона
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Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года и уже получил более тысячи благодарных отзывов.