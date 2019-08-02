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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Появился восьмой кандидат на пост мэра Рязани — Геннадий Шитиков. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщили в гордуме.
Шитиков является гендиректором ООО «Ирбис». В сентябре прошлого года он выдвигался на выборы депутатов гордумы.
Ранее заявки подали
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