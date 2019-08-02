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13:37, 2 августа 2019 206
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Шестой кандидат подал документы на должность мэра Рязани

Шестой кандидат подал документы на должность мэра Рязани

Шестой кандидат подал документы на должность мэра Рязани. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщили в пресс-службе гордумы.

Им стал заместитель главы администрации по капитальному строительству и жилищно-коммунальным вопросам Пронского раойна Андрей Ильичев.

Неделю назад Ильичев претендовал на должность мэра Новомичуринска, но набрал меньше голосов, чем Сергей Кленушкин.

Ранее заявки подали Павел Ахунов, Дмитрий Калтаченко и Андрей Любимов, Александр Ачалов и Виктор Ефремочкин.

Документы принимаются до 17 часов 2 августа.

Конкурс на должность главы городской администрации назначен на 6 сентября 2019 года.

Фото из группы «ВКонтакте» Пронского района


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