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Шестой кандидат подал документы на должность мэра Рязани. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщили в пресс-службе гордумы.
Им стал заместитель главы администрации по капитальному строительству и жилищно-коммунальным вопросам Пронского раойна Андрей Ильичев.
Неделю назад Ильичев претендовал на должность мэра Новомичуринска, но набрал меньше голосов, чем Сергей Кленушкин.
Ранее заявки подали
Документы принимаются до 17 часов 2 августа.
Конкурс на должность главы городской администрации
Фото из группы «ВКонтакте» Пронского района
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