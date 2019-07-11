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22:49, 11 июля 2019 366
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Стало известно имя первого кандидата на пост мэра Рязани

Стало известно имя первого кандидата на пост мэра Рязани

Стало известно имя первого кандидата на пост мэра Рязани. Им стал представитель ЛДПР Павел Ахунов. Об этом сообщила группа партии «Вконакте».

Ахунов — координатор Рязанского городского отделения ЛДПР, заместитель руководителя фракции в городской думе. Больше 20 лет он работал детским врачом в муниципальной поликлинике.

Напоминаем, конкурс на должность главы администрации Рязани назначен на 6 сентября 2019 года.


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