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Стало известно имя первого кандидата на пост мэра Рязани. Им стал представитель ЛДПР Павел Ахунов. Об этом сообщила
Ахунов — координатор Рязанского городского отделения ЛДПР, заместитель руководителя фракции в городской думе. Больше 20 лет он работал детским врачом в муниципальной поликлинике.
Напоминаем, конкурс на должность главы администрации Рязани
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