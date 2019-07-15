Бывший префект Советского района подал заявку на пост мэра Рязани

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Бывший префект Советского района Дмитрий Калтаченко подал заявку на пост мэра Рязани. Об этом рассказали в пресс-службе гордумы.
Калтаченко подал документы в конкурсную комиссию 15 июля и, таким образом, стал вторым кандидатом на должность главы городской администрации. 11 июля заявку
Напомним, конкурс на должность главы администрации Рязани назначен на 6 сентября 2019 года.
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