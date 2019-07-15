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14:53, 15 июля 2019 166
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Бывший префект Советского района подал заявку на пост мэра Рязани

Бывший префект Советского района подал заявку на пост мэра Рязани

Бывший префект Советского района Дмитрий Калтаченко подал заявку на пост мэра Рязани. Об этом рассказали в пресс-службе гордумы.

Калтаченко подал документы в конкурсную комиссию 15 июля и, таким образом, стал вторым кандидатом на должность главы городской администрации. 11 июля заявку подал представитель ЛДПР Павел Ахунов.

Напомним, конкурс на должность главы администрации Рязани назначен на 6 сентября 2019 года.


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