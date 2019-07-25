Появился еще один кандидат на пост мэра Рязани

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На пост мэра Рязани выдвинулся Андрей Любимов. Об этом RZN.info сообщили в гордуме.
Информация о том, что Любимов выдвинет свою кандидатуру
Ранее заявки на пост мэра подали бывший префект Советского района
Конкурс на нового мэра в Рязани
Напомним, в 2017 году КПРФ
Также Любимов
В конце апреля его
Фото со
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