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15:43, 25 июля 2019 1 054
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Появился еще один кандидат на пост мэра Рязани

Появился еще один кандидат на пост мэра Рязани

На пост мэра Рязани выдвинулся Андрей Любимов. Об этом RZN.info сообщили в гордуме.

Информация о том, что Любимов выдвинет свою кандидатуру появилась в июне.

Ранее заявки на пост мэра подали бывший префект Советского района Дмитрий Калтаченко и представитель ЛДПР Павел Ахунов.

Конкурс на нового мэра в Рязани объявили в конце мая. Он пройдет 6 сентября.

Напомним, в 2017 году КПРФ выдвигала Андрея Любимова в кандидаты на выборы губернатора, но позже его заменили на Владимира Федоткина.

Также Любимов участвовал на допвыборах в облдуму в 2018 году и занял второе место.

В конце апреля его исключили из компартии.

Фото со страницы Андрея Любимов во «ВКонтакте»


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