Стало известно имя четвертого кандидата на пост мэра

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Депутат облдумы Александр Ачалов подал заявку на пост мэра Рязани. Об этом сообщили в гордуме.
Ачалов стал четвертым кандидатом на должность главы городской администрации. Конкурс
Ранее заявки подали
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