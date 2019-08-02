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И.о. мэра Рязани подала документы на должность главы администрации. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщили в пресс-службе гордумы.
Елена Сорокина сменила на посту Сергея Карабасова, который сейчас находится в СИЗО.
Ранее заявки подали
Документы принимались до 17 часов 2 августа.
Конкурс на должность главы городской администрации
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.