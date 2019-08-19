Врачи рассказали о состоянии пострадавших в авариях на Солотчинском мосту

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Врачи рассказали о состоянии пострадавших в серьезных авариях на Солотчинском мосту. Информацию опубликовал рязанский
По словам специалистов, беременную женщину госпитализировали в перинатальный центр.
«Состояние пациентки и плода удовлетворительные. Однако она получила серьезную психологическую травму, в той же машине погиб ее муж. Сейчас с ней работают психологи», — отметила главврач Ирина Девятова.
Отмечается, что ребенок женщины проходит лечение в детской ОКБ. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.
Также сообщается, что в ОКБ находятся пять пострадавших, из которых состояние двух оценивается как крайне тяжелое.
Напомним, днем в субботу, 17 августа, на Солотчинском мосту. Там
В полиции сообщили, что в аварии пострадали
Вечером в этот же день на мосту
После произошедшего полиция
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