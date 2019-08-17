На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото

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Днем в субботу, 17 августа, на Солотчинском мосту столкнулись Kia Rio, Volkswagen, Datsun Lada и Opel.
Автомобили получили сильные повреждения. На место происшествия приехала скорая помощь.
По словам очевидцев, пострадал водитель и беременная женщина, ехавшие в Kia.
Из-за аварии на Солотчинском мосту
В полиции
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