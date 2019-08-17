На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП

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На Солотчинском мосту произошло
По предварительным данным, около 21:30 на мосту столкнулись три автомобиля. Пострадали три человека. На месте ДТП работает полиция.
Ранее об аварии в соцсети сообщили очевидцы. По их словам, образовалась пробка в сторону Рязани.
Напомним, днем в субботу, 17 августа, на мосту
С места аварии появились
Фото Андрея Яковлева и Антона Абрамова
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