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22:06, 17 августа 2019 3 829
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На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП

На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП

На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По предварительным данным, около 21:30 на мосту столкнулись три автомобиля. Пострадали три человека. На месте ДТП работает полиция.

Ранее об аварии в соцсети сообщили очевидцы. По их словам, образовалась пробка в сторону Рязани.

Напомним, днем в субботу, 17 августа, на мосту столкнулись пять автомобилей. Погиб один человек, пострадали восемь, двое из которых — несовершеннолетние.

С места аварии появились фото и видео.

Фото Андрея Яковлева и Антона Абрамова


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