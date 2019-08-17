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16:30, 17 августа 2019 1 338
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Из-за аварии на Солотчинском мосту парализовало движение 2

Из-за аварии на Солотчинском мосту парализовало движение

Из-за ДТП на Солотчинском мосту парализовало движение. Пробка образовалась в обе стороны от выезда из Рязани до поворота на Шумашь.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», скорость движения на некоторых участках не превышает трех километров в час.

По предварительной информации в ДТП пострадали восемь человек.

Ранее появились фото с места аварии.


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