Из-за аварии на Солотчинском мосту парализовало движение

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Из-за ДТП на Солотчинском мосту парализовало движение. Пробка образовалась в обе стороны от выезда из Рязани до поворота на Шумашь.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», скорость движения на некоторых участках не превышает трех километров в час.
По предварительной информации в ДТП
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