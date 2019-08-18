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После двух ДТП на Солотчинском мосту, произошедших в субботу, 17 августа, полиция проверит состояние дорожного покрытия на мосту через Оку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
По факту аварии, произошедшей днем, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. В ДТП
В пресс-службе добавили, что в числе прочих обстоятельств сотрудники правоохранительных органов проверят условия, способствующие ДТП, в том числе состояние дорожного покрытия.
Ранее в полиции заявили, что аварии
Напомним, днем в субботу, 17 августа, на мосту
С места аварии появились
Вечером в этот же день на мосту
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