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8:45, 18 августа 2019 442
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Полиция проверит состояние дорожного покрытия на мосту через Оку

Полиция проверит состояние дорожного покрытия на мосту через Оку

После двух ДТП на Солотчинском мосту, произошедших в субботу, 17 августа, полиция проверит состояние дорожного покрытия на мосту через Оку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По факту аварии, произошедшей днем, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. В ДТП погиб один человек, восемь пострадали.

В пресс-службе добавили, что в числе прочих обстоятельств сотрудники правоохранительных органов проверят условия, способствующие ДТП, в том числе состояние дорожного покрытия.

Ранее в полиции заявили, что аварии произошли из-за скользкой поверхности покрытия моста.

Напомним, днем в субботу, 17 августа, на мосту столкнулись пять автомобилей. Погиб один человек, пострадали восемь, двое из которых — несовершеннолетние.

С места аварии появились фото и видео.

Вечером в этот же день на мосту столкнулись еще три автомобиля, пострадали трое.


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