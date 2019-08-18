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Госавтоинспекция региона попросила водителей снижать скорость при проезде через Солотчинский мост. С сообщением к рязанцам обратился старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения управления МВД по региону Виктор Байкин.
«Пока специалисты не удостоверятся в качестве покрытия моста через реку Ока, рекомендуем снижать скорость, особенно в ненастную погоду», — сказал Байкин.
Сотрудники ГИБДД направили в соответствующие организации предложения об установке знаков, ограничивающих скорость в дождь.
На участке выставлен дополнительный экипаж ДПС с включенными проблесковыми маячками. Ограничения ввели в связи с двумя серьезными авариями, произошедшими накануне. В полиции
Напомним, днем в субботу, 17 августа, на мосту
С места аварии появились
Вечером в этот же день на мосту
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Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.