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9:16, 18 августа 2019 628
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Госавтоинспекция региона попросила водителей снижать скорость при проезде через Солотчинский мост

Госавтоинспекция региона попросила водителей снижать скорость при проезде через Солотчинский мост

Госавтоинспекция региона попросила водителей снижать скорость при проезде через Солотчинский мост. С сообщением к рязанцам обратился старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения управления МВД по региону Виктор Байкин.

«Пока специалисты не удостоверятся в качестве покрытия моста через реку Ока, рекомендуем снижать скорость, особенно в ненастную погоду», — сказал Байкин.

Сотрудники ГИБДД направили в соответствующие организации предложения об установке знаков, ограничивающих скорость в дождь.

На участке выставлен дополнительный экипаж ДПС с включенными проблесковыми маячками. Ограничения ввели в связи с двумя серьезными авариями, произошедшими накануне. В полиции заявили, что ДТП произошли из-за скользкой поверхности покрытия моста.

Напомним, днем в субботу, 17 августа, на мосту столкнулись пять автомобилей. Погиб один человек, пострадали восемь, двое из которых — несовершеннолетние. Возбуждено уголовное дело.

С места аварии появились фото и видео.

Вечером в этот же день на мосту столкнулись еще три автомобиля, пострадали трое.


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