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11:10, 18 августа 2019 140
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Число пострадавших в вечернем ДТП на Солотчинском мосту увеличилось до пяти

Число пострадавших в вечернем ДТП на Солотчинском мосту увеличилось до пяти

Число пострадавших в ДТП, произошедшем вечером в субботу, 17 августа, на Солотчинском мосту, увеличилось до пяти. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Ранее сообщалось о трех пострадавших.

Напомним, днем в субботу, 17 августа, на мосту столкнулись пять автомобилей. Погиб один человек, пострадали восемь, двое из которых — несовершеннолетние. Возбуждено уголовное дело.

С места аварии появились фото и видео.

В полиции заявили, что оба ДТП произошли из-за скользкой поверхности покрытия моста.

После произошедшего водителей попросили снижать скорость при проезде через мост.


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