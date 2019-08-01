Врачи рязанской ОДКБ, написавшие заявления об увольнении, пытались добиться возвращения Клиповой

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Врачи рязанской ОДКБ,
В сообщении отметили, что врачи озвучили главе регионального минздрава Андрею Прилуцкий просьбу о возвращении Клиповой, но она «осталась проигнорирована».
«Профсоюз будет активно помогать ее вернуть», — говорится в сообщении.
Врачи создали
«А главного врача ГБУ РО ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой, Лебедеву Инну Николаевну, по возвращении из отпуска ждет еще один неприятный сюрприз — появление ячейки профсоюза „Альянс Врачей“ в больнице», — говорится в сообщении.
Напомним, после попытки массового увольнения исполняющий обязанности заведующего отделением Роман Попов
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Позже появилась информация о том, что рязанский минздрав
Ведущий детский хирург рязанской больницы Любовь Клипова
Позже главврач рязанской ОДКБ
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