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17:54, 1 августа 2019 143
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Врачи рязанской ОДКБ, написавшие заявления об увольнении, пытались добиться возвращения Клиповой

Врачи рязанской ОДКБ, написавшие заявления об увольнении, пытались добиться возвращения Клиповой

Врачи рязанской ОДКБ, пытавшиеся уволиться из медучреждения, хотели добиться возвращения бывшей завотделением Любови Клиповой. Об этом сообщил профсоюз «Альянс врачей».

В сообщении отметили, что врачи озвучили главе регионального минздрава Андрею Прилуцкий просьбу о возвращении Клиповой, но она «осталась проигнорирована».

«Профсоюз будет активно помогать ее вернуть», — говорится в сообщении.

Врачи создали петицию за возвращение Клиповой. На данный момент ее подписали уже более 4 тысяч человек.

«А главного врача ГБУ РО ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой, Лебедеву Инну Николаевну, по возвращении из отпуска ждет еще один неприятный сюрприз — появление ячейки профсоюза „Альянс Врачей“ в больнице», — говорится в сообщении.

Напомним, после попытки массового увольнения исполняющий обязанности заведующего отделением Роман Попов освободил занимаемую должность, а сотрудники больницы забрали свои заявления об увольнении.

Заявления поступили от семи врачей.

Позже появилась информация о том, что рязанский минздрав проверит массовое увольнение врачей из областной детской больницы.

Ведущий детский хирург рязанской больницы Любовь Клипова уволилась в марте этого года. Ее увольнение вызвало бурную реакцию рязанцев.

Позже главврач рязанской ОДКБ прокомментировала скандал с увольнением заведующей.


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