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15:58, 20 марта 2019 1 453
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Ведущий детский хирург рязанской больницы уволилась по собственному желанию 2

Ведущий детский хирург рязанской больницы уволилась по собственному желанию

Ведущий хирург ОДКБ имени Дмитриевой Любовь Клипова уволилась по собственному желанию. Об этом она рассказала корреспонденту RZN.info в среду, 20 марта. Заявление об уходе заведующая отделением хирургии написала 18 марта после беседы с главврачом больницы.

«Главврач мне озвучила информацию, что она видит в качестве заведующей хирургическим отделением другого человека. Я не собиралась писать заявление об уходе и сказала об этом главврачу. Но было сказано вежливо, корректно, что в отделении есть проблемы, якобы у нас не внедряются новые операции, и что она решила принять другого человека, — рассказала Клипова. — Я поняла, что мне руководство не доверяет и мне нужно уходить».

Однако коллеги врача уговорили ее остаться. На следующий день Клипова подала в отдел кадров отзыв заявления об уходе, но узнала, что на ее место уже приняли специалиста из Воронежа.

Любовь Николаевна проработала в областной детской клинической больнице имени Дмитриевой больше 30 лет. С 1997 года она занимала должность заведующей хирургическим отделением.

В защиту врача выступили рязанцы. В группе минздрава «ВКонтакте» охарактеризовали Клипову как «врач от бога», написали слова благодарности медработнику и попросили вернуть «заслуженного специалиста Любовь Клипову на свое место».


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