В рязанском минздраве опровергли информацию о попытке врачей областной детской больницы вернуть Клипову

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Никто из врачей рязанской ОДКБ на встрече с главой регионального минздрава Андреем Прилуцким не высказал предложение о возвращении бывшей завотделением Любови Клиповой. Об этом RZN.info сообщили в ведомстве.
Там отметили, что сотрудники больницы полностью поддержали кандидатуру Олега Ларькина, которого назначили и.о. заведующего хирургическим отделением.
Ранее профсоюз «Альянс врачей»
После попытки массового увольнения и.о. заведующего отделением Роман Попов
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Напомним, ведущий детский хирург рязанской больницы Любовь Клипова
Позже главврач рязанской ОДКБ
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