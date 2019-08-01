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19:01, 1 августа 2019 269
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В рязанском минздраве опровергли информацию о попытке врачей областной детской больницы вернуть Клипову

В рязанском минздраве опровергли информацию о попытке врачей областной детской больницы вернуть Клипову

Никто из врачей рязанской ОДКБ на встрече с главой регионального минздрава Андреем Прилуцким не высказал предложение о возвращении бывшей завотделением Любови Клиповой. Об этом RZN.info сообщили в ведомстве.

Там отметили, что сотрудники больницы полностью поддержали кандидатуру Олега Ларькина, которого назначили и.о. заведующего хирургическим отделением.

Ранее профсоюз «Альянс врачей» рассказал, что врачи озвучили главе регионального минздрава Андрею Прилуцкому просьбу о возвращении Клиповой, но она «осталась проигнорирована».

После попытки массового увольнения и.о. заведующего отделением Роман Попов освободил занимаемую должность, а сотрудники больницы забрали свои заявления об увольнении.

Заявления поступили от семи врачей.

Напомним, ведущий детский хирург рязанской больницы Любовь Клипова уволилась в марте этого года. Ее увольнение вызвало бурную реакцию рязанцев.

Позже главврач рязанской ОДКБ прокомментировала скандал с увольнением заведующей.


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