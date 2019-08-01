Хирурги рязанской ОДКБ забрали свои заявления об увольнении после ухода нового заведующего

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Фото: © RZN.info / Иван Артеменко
Сотрудники рязанской ОДКБ отозвали свои заявления об увольнении. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.
Состоялась встреча представителей комиссии, возглавляемой министром здравоохранения Рязанской области Андреем Прилуцким, с врачами хирургического отделения.
В результате исполняющий обязанности заведующего отделением Роман Попов освободил занимаемую должность.
Сотрудники отделения отозвали свои заявления об увольнении.
Администрацией больницы назначен и.о. заведующего хирургическим отделением Олег Ларькин.
Также министр дал поручение главному внештатному специалисту-хирургу министерства здравоохранения Владимиру Юдину совместно с Ларькиным разработать план по повышению качества работы.
Напомним, рязанские врачи
Позже появилась информация о том, что рязанский минздрав
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