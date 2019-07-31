RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Из областной детской больницы начали массово увольняться врачи. Об этом RZN.info сообщили в профсоюзе медработников «
В организацию с жалобами обратились работники ОДКБ имени Дмитриевой.
По информации собеседника, 12 врачей и 20 медсестер написали заявления по собственному желанию «из-за некомпетентности завотделением Романа Попова».
«Он приехал из Воронежа и сменил Клипову Любовь Николаевну 20 марта 2019 года. Стоит отметить, Любовь Николаевна занимала должность заведующей 22 года…», — рассказала собеседница.
Клипова при беседе с представителем альянса отметила, что не собиралась увольняться, но «поняла, что руководство ей не доверяет».
Собеседница рассказала, что Попова отстранили от должности 7 июня из-за окончания действия сертификата, но он продолжил оперировать детей.
Официальной информации от больницы пока нет.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →На семи рязанских улицах отключили холодную воду
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.