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12:56, 31 июля 2019 107
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Из областной детской больницы начали массово увольняться врачи

Из областной детской больницы начали массово увольняться врачи

Из областной детской больницы начали массово увольняться врачи. Об этом RZN.info сообщили в профсоюзе медработников «Альянс Врачей».

В организацию с жалобами обратились работники ОДКБ имени Дмитриевой.

По информации собеседника, 12 врачей и 20 медсестер написали заявления по собственному желанию «из-за некомпетентности завотделением Романа Попова».

«Он приехал из Воронежа и сменил Клипову Любовь Николаевну 20 марта 2019 года. Стоит отметить, Любовь Николаевна занимала должность заведующей 22 года…», — рассказала собеседница.

Клипова при беседе с представителем альянса отметила, что не собиралась увольняться, но «поняла, что руководство ей не доверяет».

Собеседница рассказала, что Попова отстранили от должности 7 июня из-за окончания действия сертификата, но он продолжил оперировать детей.

Официальной информации от больницы пока нет.


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