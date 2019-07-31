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19:05, 31 июля 2019 67
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Заявления об увольнении из областной детской больницы поступили от семи врачей — минздрав

Заявления об увольнении из областной детской больницы поступили от семи врачей — минздрав

Комиссия во главе с министром здравоохранения Рязанской области Андреем Прилуцким провела предварительную проверку ситуации в рязанской ОДКБ имени Дмитриевой. Об этом RZN.info сообщили в региональном минздраве.

Выяснилось, что сообщения об увольнении поступили от семи врачей, а не двенадцати.

От среднего медперсонала обращений не было.

По результатам проверки комиссия встретится с коллективом хирургического отделения больницы.

Напомним, врачи начали увольняться «из-за некомпетентности завотделением Романа Попова».


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