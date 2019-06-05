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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Рязанские ученые доказали, что «Дикая утка» — природный водоем. Об этом в среду, 5 июня, сообщил завкафедрой физической географии и методики преподавания географии РГУ имени Есенина Алексей Водорезов.
По его словам, материалы исследования ученых Окского заповедника и РГУ имени Есенина находятся в научной разработке и пока не публикуются.
«Озеро „Дикая утка“ это изначально естественный водоем — старица реки Оки. Место, где в древности проходило ее русло. После смещения русла, осталась старица — озеро „Дикая утка“. Оно длительное время заторфовывалось, зарастало и поэтому сильно уменьшилось в размерах. После постройки дамбы Северной окружной возник подпор воды, и из-за этого оно увеличилось в размерах», — пояснил Водорезов.
Также он отметил, что рядом с озером живут не менее четырех видов птиц из Красной книги Рязанской области: малая выпь, ремез обыкновенный, соловьиный сверчок и один из видов крачек.
Все эти материалы направлены в региональное минприроды.
«По всем вышеперечисленным доводам „Дикую утку“ можно отнести к памятнику природы», — подчеркнул собеседник.
Он отметил, что подобного охранного статуса у водоемов в Рязани пока нет.
Напомним, об уничтожении озера «Дикая утка» на медиафоруме ОНФ рассказали президенту.
Губернатор Николай Любимов призвал прекратить уничтожение озера «Дикая утка», поручив полиции
Позже владельца участка с «Дикой уткой»
На защиту «Дикой утку»
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