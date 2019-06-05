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15:22, 5 июня 2019 878
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Рязанские ученые доказали, что «Дикая утка» — природный водоем

Рязанские ученые доказали, что «Дикая утка» — природный водоем

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Рязанские ученые доказали, что «Дикая утка» — природный водоем. Об этом в среду, 5 июня, сообщил завкафедрой физической географии и методики преподавания географии РГУ имени Есенина Алексей Водорезов.

По его словам, материалы исследования ученых Окского заповедника и РГУ имени Есенина находятся в научной разработке и пока не публикуются.

«Озеро „Дикая утка“ это изначально естественный водоем — старица реки Оки. Место, где в древности проходило ее русло. После смещения русла, осталась старица — озеро „Дикая утка“. Оно длительное время заторфовывалось, зарастало и поэтому сильно уменьшилось в размерах. После постройки дамбы Северной окружной возник подпор воды, и из-за этого оно увеличилось в размерах», — пояснил Водорезов.

Также он отметил, что рядом с озером живут не менее четырех видов птиц из Красной книги Рязанской области: малая выпь, ремез обыкновенный, соловьиный сверчок и один из видов крачек.

Все эти материалы направлены в региональное минприроды.

«По всем вышеперечисленным доводам „Дикую утку“ можно отнести к памятнику природы», — подчеркнул собеседник.

Он отметил, что подобного охранного статуса у водоемов в Рязани пока нет.

Напомним, об уничтожении озера «Дикая утка» на медиафоруме ОНФ рассказали президенту. Путин пообещал изучить ситуацию. Однако озеро за Северным обходом продолжили засыпать землей. Корреспондент RZN.info посетил территорию водоема и увидел, что за час там разгрузили четыре самосвала с грунтом.

Губернатор Николай Любимов призвал прекратить уничтожение озера «Дикая утка», поручив полиции пресечь подвоз мусора.

Позже владельца участка с «Дикой уткой» обязали очистить озеро от грунта и мусора. Несмотря на это, грузовики продолжают приезжать на участок. Кроме того, озеро начали осушать. Незаконную траншею сначала засыпали активисты с лопатами, затем на место приехали работники дирекции благоустрйоства города. Они должны были засыпать траншею и выровнить участок к 31 мая.

На защиту «Дикой утку» встал шоумен Сергей Зверев.


© RZN.info

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