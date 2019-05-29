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19:50, 29 мая 2019 488
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Вырытую около «Дикой утки» траншею начали засыпать

Вырытую около «Дикой утки» траншею начали засыпать

Фото: Администрация Рязани

В среду, 29 мая, около водоема «Дикая утка» начали засыпать незаконно вырытую траншею. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Около водоема прошло выездное совещание с участием представителей власти города и области.

Ранее в мэрию обратились аквтивисты, которых беспокоит судьба озера.

По информации заместителя главы администрации города Игоря Тишина, рязанские геодезисты определили, что траншея вырыта на земельном участке, который относится к государственной собственности и находится в пользовании муниципалитета.

«Были произведены все необходимые замеры. Нарушитель будет привлечен к ответственности префектурой Советского района», — подчеркнул Игорь Тишин.

Управлению благоустройства города дали срочное поручение «принять исчерпывающие меры», чтобы привест землю в норму.

Дирекция благоустройства начала засыпать траншею и выравнивать участок. Работы планируют завершить 31 мая.

Напомним, на заседании регионального правительства Любимов призвал прекратить уничтожение озера «Дикая утка», поручив полиции пресечь подвоз мусора.

До этого Путин пообещал изучить ситуацию с уничтожением озера на медиафоруме ОНФ. Однако озеро за Северным обходом продолжают засыпать землей. Корреспондент RZN.info посетил территорию водоема и увидел, что за час там разгрузили четыре самосвала с грунтом.

Также известно, что рязанские экологи направят в ЮНЕСКО петицию о защите озера.

Позже владельца участка с «Дикой уткой» обязали очистить озеро от грунта и мусора.


© RZN.info

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