Вырытую около «Дикой утки» траншею начали засыпать

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Фото: Администрация Рязани
В среду, 29 мая, около водоема «Дикая утка» начали засыпать незаконно вырытую траншею. Об этом сообщил
Около водоема прошло выездное совещание с участием представителей власти города и области.
Ранее в мэрию обратились аквтивисты, которых беспокоит судьба озера.
По информации заместителя главы администрации города Игоря Тишина, рязанские геодезисты определили, что траншея вырыта на земельном участке, который относится к государственной собственности и находится в пользовании муниципалитета.
«Были произведены все необходимые замеры. Нарушитель будет привлечен к ответственности префектурой Советского района», — подчеркнул Игорь Тишин.
Управлению благоустройства города дали срочное поручение «принять исчерпывающие меры», чтобы привест землю в норму.
Дирекция благоустройства начала засыпать траншею и выравнивать участок. Работы планируют завершить 31 мая.
Напомним, на заседании регионального правительства Любимов призвал прекратить уничтожение озера «Дикая утка», поручив полиции
До этого
Также известно, что рязанские экологи
Позже владельца участка с «Дикой уткой»
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