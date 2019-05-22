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16:41, 22 мая 2019 850
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Владельца участка с «Дикой уткой» обязали очистить озеро от грунта и мусора 1

Владельца участка с «Дикой уткой» обязали очистить озеро от грунта и мусора

Владельца участка с «Дикой уткой» обязали очистить озеро от грунта и мусора. Об этом говорится в ответе областного минприроды от 21 мая, которое опубликовали рязанские активисты.

В документе сообщается, что в отношении собственника земли возбудили административные протоколы по нарушениям трех пунктов КоАП, за которые предусмотрены штрафы.

Также собственнику предписано убрать отходы и грунт из водоема и береговой полосы и прекратить изменение дна и берегов «Дикой утки» до 24 июня.

Напомним, на заседании регионального правительства Любимов призвал прекратить уничтожение озера «Дикая утка», поручив полиции пресечь подвоз мусора.

До этого Путин пообещал изучить ситуацию с уничтожением озера на медиафоруме ОНФ. Однако озеро за Северным обходом продолжают засыпать землей. Корреспондент RZN.info посетил территорию водоема и увидел, что за час там разгрузили четыре самосвала с грунтом.

Также известно, что рязанские экологи направят в ЮНЕСКО петицию о защите озера.


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