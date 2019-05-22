RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Владельца участка с «Дикой уткой» обязали очистить озеро от грунта и мусора. Об этом говорится в
В документе сообщается, что в отношении собственника земли возбудили административные протоколы по нарушениям трех пунктов КоАП, за которые предусмотрены штрафы.
Также собственнику предписано убрать отходы и грунт из водоема и береговой полосы и прекратить изменение дна и берегов «Дикой утки» до 24 июня.
Напомним, на заседании регионального правительства Любимов призвал прекратить уничтожение озера «Дикая утка», поручив полиции
До этого
Также известно, что рязанские экологи
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ четверг рязанцев ожидает массовое отключение холодной воды. Адреса
|
cледующая новость →В Горроще столкнулись дорогостоящие иномарки
Председатель совета директоров VELLCOM group Сергей Попов провел губернатору экскурсию по асфальтовому и бетонному заводам.