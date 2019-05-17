Рязанское озеро «Дикая Утка» продолжают засыпать землей даже после обращения к Путину

После обращения рязанского журналиста к Владимиру Путину озеро «Дикая Утка» за Северным обходом продолжают засыпать землей. Корреспондент RZN.info посетил территорию водоема и увидел, что за час там разгрузили четыре самосвала с грунтом. Также журналисту удалось расспросить охранников о том, почему его закапывают.

По словам одного из работников, на частную территорию площадью в почти 50 гектаров свозят грунт со всего города для восстановления сельхозугодий, для чего она и предназначена.

«Активисты утрируют, когда говорят об уничтожении озера. Раньше здесь вообще было кукурузное поле, которое после строительства окружной дороги стало заболачиваться. Поэтому нужно его сначала засыпать обычной землей, как дренажем, а потом добавить плодородный слой. А что касается грузовиков, то бывает так, что им нагрузят полный мусора и сверху прикроют землей. Приходится вывозить за такими и не пускать больше сюда», — рассказал он.

Кроме того, мужчина отметил, что в «Дикую Утку» стекают сточные воды с бывшего силикатного завода. «Здесь даже рыба есть, но я бы не рисковал ее ловить. В воде нашли примеси тяжелых металлов и кишечную палочку. С зимы сюда приезжали и с телевидения, и проверки разные. Брали пробы грунта. А чайки? Они везде тут. Где вода, там и чайки», — добавил он.

Напомним, зимой активисты рассказали, что озеро с гнездами чаек начали засыпать землей.

После этого министр природопользования Рязанской области Сергей Абрамов сказал, что складирование мусора остановили .

Уничтожением озера заинтересовалась прокуратура .