Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:31, 17 мая 2019 1 364
 0    0

Рязанское озеро «Дикая Утка» продолжают засыпать землей даже после обращения к Путину

Рязанское озеро «Дикая Утка» продолжают засыпать землей даже после обращения к Путину

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

После обращения рязанского журналиста к Владимиру Путину озеро «Дикая Утка» за Северным обходом продолжают засыпать землей. Корреспондент RZN.info посетил территорию водоема и увидел, что за час там разгрузили четыре самосвала с грунтом. Также журналисту удалось расспросить охранников о том, почему его закапывают.

По словам одного из работников, на частную территорию площадью в почти 50 гектаров свозят грунт со всего города для восстановления сельхозугодий, для чего она и предназначена.

«Активисты утрируют, когда говорят об уничтожении озера. Раньше здесь вообще было кукурузное поле, которое после строительства окружной дороги стало заболачиваться. Поэтому нужно его сначала засыпать обычной землей, как дренажем, а потом добавить плодородный слой. А что касается грузовиков, то бывает так, что им нагрузят полный мусора и сверху прикроют землей. Приходится вывозить за такими и не пускать больше сюда», — рассказал он.

Кроме того, мужчина отметил, что в «Дикую Утку» стекают сточные воды с бывшего силикатного завода. «Здесь даже рыба есть, но я бы не рисковал ее ловить. В воде нашли примеси тяжелых металлов и кишечную палочку. С зимы сюда приезжали и с телевидения, и проверки разные. Брали пробы грунта. А чайки? Они везде тут. Где вода, там и чайки», — добавил он.

Напомним, зимой активисты рассказали, что озеро с гнездами чаек начали засыпать землей.

После этого министр природопользования Рязанской области Сергей Абрамов сказал, что складирование мусора остановили.

Уничтожением озера заинтересовалась прокуратура.

Также рязанец создал петицию с требованием присвоить «Дикой утке» статус памятника природы.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 часа назад
Журналистский аудит. Вся ли скандальная площадка в Лесопарке на месте?

Журналистский аудит. Вся ли скандальная площадка в Лесопарке на месте?

Давайте сами детально разберемся во всем: что произошло с площадкой, почему ее не смогли найти в Лесопарке и как она оказалась в другом месте.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:49, 7 мая 2019 37 587
В Рязани отметили День радио. Фото
15:16, 16 мая 2019 32 590
Любимов осмотрел отреставрированное здание бывшего ликеро-водочного завода
13:07, 9 мая 2019 27 940
По Рязани прошел рекордный 43-тысячный «Бессмертный полк»
21:15, 5 мая 2019 22 328
Пассажиры в аэропорту Шереметьево массово сдают билеты
8:38, 7 мая 2019 21 129
Ночью в Рязани прошла репетиция парада Победы. Фоторепортаж
Все новости
Голосования

Где летом отдыхают ваши дети?

Окончание опроса: 24.05.2019
Архив голосований
Форум