Рязанское озеро «Дикая Утка» продолжают засыпать землей даже после обращения к Путину

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
После
По словам одного из работников, на частную территорию площадью в почти 50 гектаров свозят грунт со всего города для восстановления сельхозугодий, для чего она и предназначена.
«Активисты утрируют, когда говорят об уничтожении озера. Раньше здесь вообще было кукурузное поле, которое после строительства окружной дороги стало заболачиваться. Поэтому нужно его сначала засыпать обычной землей, как дренажем, а потом добавить плодородный слой. А что касается грузовиков, то бывает так, что им нагрузят полный мусора и сверху прикроют землей. Приходится вывозить за такими и не пускать больше сюда», — рассказал он.
Кроме того, мужчина отметил, что в «Дикую Утку» стекают сточные воды с бывшего силикатного завода. «Здесь даже рыба есть, но я бы не рисковал ее ловить. В воде нашли примеси тяжелых металлов и кишечную палочку. С зимы сюда приезжали и с телевидения, и проверки разные. Брали пробы грунта. А чайки? Они везде тут. Где вода, там и чайки», — добавил он.
Напомним, зимой активисты рассказали, что озеро с гнездами чаек
После этого министр природопользования Рязанской области Сергей Абрамов сказал, что складирование мусора
Уничтожением озера заинтересовалась
Также рязанец
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьИмущество рязанского перевозчика арестовали за неуплату 25 миллионов налогов
|
cледующая новость →Семь рязанских медицинских центров осудили за создание картеля
Давайте сами детально разберемся во всем: что произошло с площадкой, почему ее не смогли найти в Лесопарке и как она оказалась в другом месте.