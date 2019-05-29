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12:00, 29 мая 2019 1 473
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Сначала засыпают, теперь осушают. Активисты заявили, что собственники «Дикой утки» продолжают уничтожать озеро

Сначала засыпают, теперь осушают. Активисты заявили, что собственники «Дикой утки» продолжают уничтожать озеро

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Активисты заявили, что собственники «Дикой утки» продолжают уничтожать озеро. По их словам, на муниципальной земле незаконно вырыли канал для слива воды. Корреспондент RZN.info вместе с активистами выехал на место, в среду, 29 мая.

«Слова излишни. Новоявленный собственник незаконно перекопал муниципальную территорию на которой находится озеро «Дикая утка». Мы приехали сюда с лопатами, чтобы закопать путь для оттока воды, — сказал Игорь Кочетков.

Канал начали закапывать трое человек.

Также, по словам активистов, собственники испортили трубу, по которой раньше песок из карьера отправляли на силикатный завод. На место вызвали наряд полиции для составления акта по статье 250 УК РФ «Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод». Прибывшие сотрудники осмотрели канал и приняли заявления.

Кроме того, несмотря на указания губернатора Николая Любимова, к озеру «Дикая утка» продолжают приезжать грузовики. В присутствии корреспондента RZN.info два из них разгрузились, еще два заехали на территорию.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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