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16:45, 19 июня 2019 640
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Полиция отказала в возбуждении уголовного дела против владельца «Дикой утки»

Полиция отказала в возбуждении уголовного дела против владельца «Дикой утки»

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело в отношении владельца озера «Дикая утка». Об этом в среду, 19 июня, сообщили в группе «Рязань. Экология».

Активисты опубликовали постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 8 июня 2019 года. В нем сказано, что владельцем земельного участка является Юрий Шпаков.

«В настоящий момент Шпаков Ю.А. возводит дренажную подушку и в дальнейшем планирует использовать указанный земельный участок для ведения сельского хозяйства», — сообщается в документе.

По мнению владельца участка, «данная заболоченность не является водным объектом, тем более озером».

Напомним, об уничтожении озера «Дикая утка» на медиафоруме ОНФ рассказали президенту. Путин пообещал изучить ситуацию. Однако озеро за Северным обходом продолжили засыпать землей. Корреспондент RZN.info посетил территорию водоема и увидел, что за час там разгрузили четыре самосвала с грунтом.

Губернатор Николай Любимов призвал прекратить уничтожение озера «Дикая утка», поручив полиции пресечь подвоз мусора. Позже владельца участка с «Дикой уткой» обязали очистить озеро от грунта и мусора. Несмотря на это, грузовики продолжают приезжать на участок.

Кроме того, озеро начали осушать. Незаконную траншею сначала засыпали активисты с лопатами, затем на место приехали работники дирекции благоустрйоства города. Они должны были засыпать траншею и выровнять участок к 31 мая. На защиту рязанского озера встал шоумен Сергей Зверев.

В июне рязанские ученые доказали, что «Дикая утка» — природный водоем. На владельцев участка подал в суд природоохранный прокурор.


© RZN.info

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