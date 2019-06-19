Полиция отказала в возбуждении уголовного дела против владельца «Дикой утки»

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Полиция отказалась возбуждать уголовное дело в отношении владельца озера «Дикая утка». Об этом в среду, 19 июня, сообщили в группе «
Активисты опубликовали постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 8 июня 2019 года. В нем сказано, что владельцем земельного участка является Юрий Шпаков.
«В настоящий момент Шпаков Ю.А. возводит дренажную подушку и в дальнейшем планирует использовать указанный земельный участок для ведения сельского хозяйства», — сообщается в документе.
По мнению владельца участка, «данная заболоченность не является водным объектом, тем более озером».
Напомним, об уничтожении озера «Дикая утка» на медиафоруме ОНФ рассказали президенту.
Губернатор Николай Любимов призвал прекратить уничтожение озера «Дикая утка», поручив полиции
Кроме того, озеро
В июне рязанские ученые доказали, что «Дикая утка» — природный водоем. На владельцев участка
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