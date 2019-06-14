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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Природоохранный прокурор подал в суд на владельцев «Дикой утки». Об этом сообщили в пресс-службе Московского суда Рязани.
Прокуратура требует прекратить засыпать участок до разработки проекта мелиорации земель, запретить складировать отходы и изменять границы дна и берегов до получения решения о предоставлении водного объекта в пользование.
Ответчиками выступают владелец участка с водоемом Агафонов и арендатор Шпаков.
В качестве третьих лиц к суду привлечены: мэрия, региональное минприроды, ЦГМС, управление Росприроднадзора по Рязанской области, управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, управление «Рязаньмелиоводхоз».
Напомним, об уничтожении озера «Дикая утка» на медиафоруме ОНФ рассказали президенту.
Губернатор Николай Любимов призвал прекратить уничтожение озера «Дикая утка», поручив полиции
Позже владельца участка с «Дикой уткой»
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