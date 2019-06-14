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11:52, 14 июня 2019 281
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Природоохранный прокурор подал в суд на владельцев «Дикой утки»

Природоохранный прокурор подал в суд на владельцев «Дикой утки»

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Природоохранный прокурор подал в суд на владельцев «Дикой утки». Об этом сообщили в пресс-службе Московского суда Рязани.

Прокуратура требует прекратить засыпать участок до разработки проекта мелиорации земель, запретить складировать отходы и изменять границы дна и берегов до получения решения о предоставлении водного объекта в пользование.

Ответчиками выступают владелец участка с водоемом Агафонов и арендатор Шпаков.

В качестве третьих лиц к суду привлечены: мэрия, региональное минприроды, ЦГМС, управление Росприроднадзора по Рязанской области, управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, управление «Рязаньмелиоводхоз».

Напомним, об уничтожении озера «Дикая утка» на медиафоруме ОНФ рассказали президенту. Путин пообещал изучить ситуацию. Однако озеро за Северным обходом продолжили засыпать землей. Корреспондент RZN.info посетил территорию водоема и увидел, что за час там разгрузили четыре самосвала с грунтом.

Губернатор Николай Любимов призвал прекратить уничтожение озера «Дикая утка», поручив полиции пресечь подвоз мусора.

Позже владельца участка с «Дикой уткой» обязали очистить озеро от грунта и мусора. Несмотря на это, грузовики продолжают приезжать на участок. Кроме того, озеро начали осушать. Незаконную траншею сначала засыпали активисты с лопатами, затем на место приехали работники дирекции благоустройства города. Они должны были засыпать траншею и выровнять участок к 31 мая.


© RZN.info

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