Прокуратура проверит информацию об уничтожении озера в Канищеве

Прокуратура проверит информацию об
В четверг, 31 января, на месте побывали журналисты, Рыбнадзор, природоохранная прокуратура и городская администрация.
«Мы подключаем органы Росрыболовства, чтобы посчитали ущерб, причиненный водному объекту. Будут отобраны пробы. Образцы пробы будут проверены — уровень загрязнений, и соответственно будет рассчитан ущерб», — рассказал телеканалу прокурор Алексей Секин.
В сюжете отметили, что специалисты планируют выяснить, входит ли это озеро в реестр водных объектов региона — тогда изменение ландшафта участка будет признано незаконным.
«Озеро отмечено на всех картах. Все поверхностные водные объекты являются федеральной собственностью. Как оно оказалось в частной собственности, должны разобраться правоохранители», - написал экоактивист Андрей Петруцкий на странице в соцсети «ВКонтакте».
Фото ГТРК «