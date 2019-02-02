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19:29, 2 февраля 2019 270
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Прокуратура проверит информацию об уничтожении озера в Канищеве

Прокуратура проверит информацию об уничтожении озера в Канищеве

Прокуратура проверит информацию об уничтожении озера «Дикая утка» в Канищеве, где предположительно, гнездится самая большая в области колония чаек. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

В четверг, 31 января, на месте побывали журналисты, Рыбнадзор, природоохранная прокуратура и городская администрация.

«Мы подключаем органы Росрыболовства, чтобы посчитали ущерб, причиненный водному объекту. Будут отобраны пробы. Образцы пробы будут проверены — уровень загрязнений, и соответственно будет рассчитан ущерб», — рассказал телеканалу прокурор Алексей Секин.

В сюжете отметили, что специалисты планируют выяснить, входит ли это озеро в реестр водных объектов региона — тогда изменение ландшафта участка будет признано незаконным.

«Озеро отмечено на всех картах. Все поверхностные водные объекты являются федеральной собственностью. Как оно оказалось в частной собственности, должны разобраться правоохранители», - написал экоактивист Андрей Петруцкий на странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото ГТРК «Ока»


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4 дня назад
Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge»

Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge» 1

Широкое распространение в соцсетях за последнее время получила подборка фотоматериалов десятилетней давности по модели «было/стало» под названием «10 Year Challenge».

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