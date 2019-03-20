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16:16, 20 марта 2019 97
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В Рязани остановили сброс строительного мусора в озеро «Дикая утка»

В Рязани остановили сброс строительного мусора в озеро «Дикая утка»

В Рязани остановили складирование строительного мусора за Северным обходом. Об этом на пресс-конференции рассказал министр природопользования Рязанской области Сергей Абрамов.

По его словам, все работы там прекратили в понедельник, 18 марта.

«Информация о складировании грунта и мусора на территории, прилегающей к водному объекту, появилась в феврале», — рассказал Абрамов, отметив, что из ведомства отправили запросы в Росприроднадзор, Росреестр, а также обратились в Росгидрометцентр для исследования водного объекта, — «Если будет установлено, что водные объекты естественного происхождения, к собственнику земельного участка будут применены кардинальные меры», — добавил министр.

Помимо него, на брифинге присутствовали представители администрации Елена Колдаева и Александр Моршанцев. Они отметили, что данная территория должна использоваться для сельхозпроизводства и на ней не предусматривается складирование мусора и капитальное строительство.

Напомним, ранее рязанские градозащитники заявили, что озера за северной окружной «превращаются в свалку».


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